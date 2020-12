Dalma Maradona in lacrime allo stadio per l’omaggio del Boca Juniors (VIDEO) (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha trovato la forza di sedersi nel posto che è sempre stato di suo padre. Dalma Maradona, figlia del Pibe de Oro, ha presenziato e ricevuto l'omaggio del Boca Juniors a pochi giorni dalla morte del Diez. Emozione e lacrime impossibili da trattenere.caption id="attachment 1058531" align="alignnone" width="482" Dalma Maradona Boca Juniors/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha trovato la forza di sedersi nel posto che è sempre stato di suo padre., figlia del Pibe de Oro, ha presenziato e ricevuto l'omaggio dela pochi giorni dalla morte del Diez. Emozione eimpossibili da trattenere.caption id="attachment 1058531" align="alignnone" width="482"/caption ITA Sport Press.

