Dal Regno Unito agli Usa | l’allarme per l’arrivo di nuove ondate Fauci | «Ce ne sarà una dopo l’altra»

(Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre i Paesi europei cominciano ad allentare alcune delle restrizioni imposte negli scorsi mesi e a uscire dai lockdown in vista del periodo natalizio, Ilavverte che il rischio di un nuova impennata della curva è alto. Il Paese è stato tra i primi in Europa a entrare in un secondo lockdown, ma se non si troverà il giusto equilibrio con lelimitazioni si andrà incontro a una nuova pesante ondata di infezioni. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri inglese, Dominic Raab, come riferisce il The Guardian. Con ancora 208 vittime registrate nell’ultima giornata, il ministro non esclude che il territorio dell’Inghilterra possa entrare in un terzo lockdown in primavera. Intanto la camera dei Comuni voterà martedì su un sistema di restrizioni a tre livelli. Per evitareribellioni e proteste ...