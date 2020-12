D10S per sempre: de Magistris annuncia lo “Stadio Diego Armando Maradona” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’omaggio più bello a Diego Armando Maradona: il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ufficializzato quella che a breve sarà la nuova denominazione dello Stadio San Paolo. Sono passati cinque giorni dalla notizia della morte a 60 anni di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi e idolo incontrastato per tutte le Leggi su 2anews (Di lunedì 30 novembre 2020) L’omaggio più bello aMaradona: il sindaco di Napoli, Luigi de, ha ufficializzato quella che a breve sarà la nuova denominazione dello Stadio San Paolo. Sono passati cinque giorni dalla notizia della morte a 60 anni diMaradona, il più grande calciatore di tutti i tempi e idolo incontrastato per tutte le

Il Napoli omaggia Diego con un poker alla Roma!

Napoli Roma non poteva essere una partita come tutte le altre per I napoletani dopo la notizia della perdita del D10S che ha trafitto il cuore di milioni di tifosi. Ma il calcio e’ come la vita è biso ...

