Cristiano Ronaldo | il campione che non può andare il panchina | l’assurdo privilegio lo paga la Juve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Mezz’ora alla fine. Lantus fatica sul campo del neopromosso Benevento. La classifica arranca, i tifosi rumoreggiano per la prestazione deludente. Pirlo si gira verso la, è il momento di schierare il suo asso, di gettare nella mischia. Solo che… non c’è, perchéinnon ci va. E lapareggia. Nel weekend i bianconeri hanno fatto l’ennesimo passo falso del loro disastroso inizio di stagione (appena 3 vittorie in 8 partite sul campo), ma la notizia è l’assenza di CR7. Che sabato non aveva nulla: non era malato (il Covid l’ha già avuto) né infortunato, era semplicemente affaticato, come tutti i giocatori, grandi e piccoli, campioni o gregari, ...