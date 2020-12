Cristiano Malgioglio, sapete quanti anni ha? Resterete senza parole! (Di lunedì 30 novembre 2020) Cristiano Malgioglio, sapete quanti anni ha? Resterete senza parole, ecco tutti i dettagli sull’amatissimo cantante e paroliere, nuovo concorrente del GF Vip. Cristiano Malgioglio ha fatto ballare e cantare intere generazioni con le sue canzoni, sia come artista sia come paroliere. Ha scritto infatti i testi per alcuni dei più grandi cantanti italiani, come Mina, Rita Pavone, Dori Ghezzi, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e tanti altri. Alcune delle sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana, basti pensare a ‘Ancora Ancora Ancora’ di Mina, o a ‘Gelato al Cioccolato’, cantata da Pupo. Cristiano Malgioglio, sapete quanti ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 30 novembre 2020)ha?parole, ecco tutti i dettagli sull’amatissimo cantante e paroliere, nuovo concorrente del GF Vip.ha fatto ballare e cantare intere generazioni con le sue canzoni, sia come artista sia come paroliere. Ha scritto infatti i testi per alcuni dei più grandi cantanti italiani, come Mina, Rita Pavone, Dori Ghezzi, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e tanti altri. Alcune delle sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana, basti pensare a ‘Ancora Ancora Ancora’ di Mina, o a ‘Gelato al Cioccolato’, cantata da Pupo....

