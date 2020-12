Cristiano Malgioglio è fidanzato? Sì, ecco chi è il suo uomo “segreto” (Di lunedì 30 novembre 2020) Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip” da single o fidanzato? Sembra proprio che il paroliere abbia una bellissima storia a distanza. Non conosciamo il nome del suo “uomo segreto”, ma sappiamo che è un nutrizionista turco di 37 anni, di 38 anni più giovane di lui. “Lavora e gestisce una palestra insieme al fratello ad Istanbul“, aveva il paroliere svelato a “Chi” (qui per approfondire). La loro storia andrebbe avanti da più di due anni. Alto, moro e palestrato: questo sarebbe il suo identikit. Si sono conociuti casualmente, quando Cristiano si trovava in Turchia: è stato colpo di fulmine. “Eravamo nei pressi di piazza Taksim. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato. mentre io, come da ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020)entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip” da single o? Sembra proprio che il paroliere abbia una bellissima storia a distanza. Non conosciamo il nome del suo “segreto”, ma sappiamo che è un nutrizionista turco di 37 anni, di 38 anni più giovane di lui. “Lavora e gestisce una palestra insieme al fratello ad Istanbul“, aveva il paroliere svelato a “Chi” (qui per approfondire). La loro storia andrebbe avanti da più di due anni. Alto, moro e palestrato: questo sarebbe il suo identikit. Si sono conociuti casualmente, quandosi trovava in Turchia: è stato colpo di fulmine. “Eravamo nei pressi di piazza Taksim. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato. mentre io, come da ...

Tommyzrz : RT @demi__meri: Gia sto immaginando il trash he ci regalerà Tommaso e Stefania con Cristiano Malgioglio !! ?? #GFVIP - demi__meri : Gia sto immaginando il trash he ci regalerà Tommaso e Stefania con Cristiano Malgioglio !! ?? #GFVIP - DesiMalafronte : RT @perchetendenza: 'Cristiano Malgioglio': Perché questa sera entrerà nella casa del #GFVIP - sbetz10 : RT @sarahpiccinni: Oggi il pensiero che mi tiene in vita è l’ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa del GF - pizzaandbeer_ : RT @ahoy_boy98: Cristiano Malgioglio confermato in casa fino almeno a Capodanno dato che ha detto che farà ballare tutti i vip con un suo c… -