Crisanti non indietreggia: «A queste condizioni non mi vaccino, c’è bisogno di trasparenza» (Di lunedì 30 novembre 2020) Non indietreggia nemmeno di un centimetro, Andrea Crisanti. «Io finora i dati non li ho visti. Né io né altri. E se mi chiede sulla base dei dati disponibili cosa farei, io dico che non mi vaccino». Il virologo, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova, parla in collegamento con la trasmissione Non è l’Arena su La7. Crisanti: «Chiedo solo trasparenza» «L’ambiente scientifico italiano è un po’ provinciale. Se io avessi detto quello che ha detto l’editore del British Medical Journal, più che criticato sarei stato lapidato. Lui ha fatto un editoriale feroce su come è stata gestita la questione vaccini. Mi sento», aggiunge il virologo, «in ottima compagnia perchého chiesto solo trasparenza. Ma sulla mia posizione a favore dei vaccini non ci sono dubbi», precisa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Nonnemmeno di un centimetro, Andrea. «Io finora i dati non li ho visti. Né io né altri. E se mi chiede sulla base dei dati disponibili cosa farei, io dico che non mi». Il virologo, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova, parla in collegamento con la trasmissione Non è l’Arena su La7.: «Chiedo solo» «L’ambiente scientifico italiano è un po’ provinciale. Se io avessi detto quello che ha detto l’editore del British Medical Journal, più che criticato sarei stato lapidato. Lui ha fatto un editoriale feroce su come è stata gestita la questione vaccini. Mi sento», aggiunge il virologo, «in ottima compagnia perchého chiesto solo. Ma sulla mia posizione a favore dei vaccini non ci sono dubbi», precisa ...

