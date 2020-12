Crisanti a La7: “Vaccino anti-Covid? Ho chiesto solo trasparenza sui dati, per ora solo affermazioni di carattere commerciale” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Confermo che ho detto questo: senza i dati non mi vaccino. Abbiamo finora sentito solo affermazioni di carattere commerciale, che hanno anche avuto effetti sul valore delle azioni, ma non c’è niente di male. Ma gran parte di questa ricerca è fatta con soldi pubblici, quindi è giusto che ci mostrino i dati”. A parlare, intervistato a Non è l’Arena da Massimo Giletti, su La7, il virologo Andrea Crisanti. Che aggiunge: “Senza trasparenza il vaccino non lo faccio, e la mia posizione è condivisa da numerose riviste scientifiche. Adesso AstraZeneca, la cui ricerca è strettamente legata con l’Università di Oxford, è venuto fuori che alcune cose che ha fatto non andavano bene”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Confermo che ho detto questo: senza inon mi vaccino. Abbiamo finora sentitodicommerciale, che hanno anche avuto effetti sul valore delle azioni, ma non c’è niente di male. Ma gran parte di questa ricerca è fatta con soldi pubblici, quindi è giusto che ci mostrino i”. A parlare, intervistato a Non è l’Arena da Massimo Giletti, su La7, il virologo Andrea. Che aggiunge: “Senzail vaccino non lo faccio, e la mia posizione è condivisa da numerose riviste scientifiche. Adesso AstraZeneca, la cui ricerca è strettamente legata con l’Università di Oxford, è venuto fuori che alcune cose che ha fatto non andavano bene”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

