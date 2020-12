Covid, Speranza: “Coprifuoco? Vale anche per la messa di Natale” (Di lunedì 30 novembre 2020) Ospite a Live non è la D’Urso, Roberto Speranza, non ha dato notizie confortanti. Infatti, secondo il Ministro della Salute il coprifuoco rimane anche a Natale. La pandemia globale che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 novembre 2020) Ospite a Live non è la D’Urso, Roberto, non ha dato notizie confortanti. Infatti, secondo il Ministro della Salute il coprifuoco rimanea Natale. La pandemia globale che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

