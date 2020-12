Covid scuola, quasi 65mila casi al 31 ottobre: i dati ufficiali svelati da Wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Tramite il FOIA (il Freedom of Informaction Act) Wired ha ottenuto i dati al 31 ottobre sui contagi nel mondo della scuola per primaria e secondaria di primo e secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) Tramite il FOIA (il Freedom of Informaction Act)ha ottenuto ial 31sui contagi nel mondo dellaper primaria e secondaria di primo e secondo grado. L'articolo .

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - sole24ore : La prima pagina del Sole 24 Ore di oggi: in apertura l'effetto #Covid sul consumo di #farmaci e il #decreto sulla… - SkyTG24 : Scuola, a Milano studenti protestano contro la dad: lezioni al freddo - veratto_A : RT @BarillariDav: Ricominciamo a respirare, amare, muoverci, lavorare. Siamo nati liberi e lo saremo sempre. La mortalità covid ad oggi è a… - lucagiorietto : Alcuni scatti dal mio nuovo progetto intitolato 'Il #Covid negli spazi essenziali'. Fotografare questa #scuola è st… -