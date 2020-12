Covid scuola, quasi 65mila casi al 31 ottobre: i dati ufficiali. Speciale in DIRETTA [VIDEO] (Di lunedì 30 novembre 2020) Tramite il FOIA (il Freedom of Information Act) Wired ha ottenuto i dati al 31 ottobre sui contagi nel mondo della scuola per primaria e secondaria di primo e secondo grado. L'articolo Covid scuola, quasi 65mila casi al 31 ottobre: i dati ufficiali. Speciale in DIRETTA VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) Tramite il FOIA (il Freedom of Information Act) Wired ha ottenuto ial 31sui contagi nel mondo dellaper primaria e secondaria di primo e secondo grado. L'articoloal 31: iin

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - Adnkronos : #Covid e #scuola, i presidi: '7 gennaio data probabile rientro' - Agenzia_Ansa : Lezioni all'aperto per gli studenti del liceo milanese 'Giuseppe Parini' per protestare contro la didattica a dista… - AnsaValledAosta : COVID, il punto in Valle d'Aosta. Migliora situazione sanitaria, si lavora su scuola e sci #ANSA - aperru1 : Covid, 65.000 i positivi a scuola: i dati del MI rielaborati da Wired -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola HTTP/1.1 Server Too Busy