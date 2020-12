Covid, Ricciardi: “Ci vorranno anni per tornare alla normalità. Noi scienziati possiamo dirlo, i politici no” (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid, Ricciardi: “Probabile ritorno alla normalità tra molti anni” Un ritorno alla normalità sarà possibile tra molti anni: lo afferma senza troppi giri di parole Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid. Intervenuto al webinar organizzato da Novartis Italia, “Il dialogo conta. Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani”, l’esperto ha infatti dichiarato che quello che stiamo vivendo a causa della pandemia “è un cambiamento epocale che la mente umana fa fatica a comprendere. Tutti vogliono tornare alla normalità, ma sappiamo che questo non sarà possibile per i ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020): “Probabile ritornotra molti” Un ritornosarà possibile tra molti: lo afferma senza troppi giri di parole Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza. Intervenuto al webinar organizzato da Novartis Italia, “Il dialogo conta. Ripartire dsalute per costruire insieme la società sostenibile di domani”, l’esperto ha infatti dichiarato che quello che stiamo vivendo a causa della pandemia “è un cambiamento epocale che la mente umana fa fatica a comprendere. Tutti vogliono, ma sappiamo che questo non sarà possibile per i ...

