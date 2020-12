Covid, Moderna presenta richiesta a Ema per ok a vaccino (Di lunedì 30 novembre 2020) L'azienda statunitense Moderna prevede di richiedere in giornata all'Agenzia Europea per i Medicinali l'autorizzazione all'immissione condizionata in commercio del proprio vaccino anti-Covid. Lo rende ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) L'azienda statunitenseprevede di richiedere in giornata all'Agenzia Europea per i Medicinali l'autorizzazione all'immissione condizionata in commercio del proprioanti-. Lo rende ...

