Covid, l'uomo che previde il picco a novembre: "Piano trasporti o ci sarà terza ondata" (Di lunedì 30 novembre 2020) "A gennaio avremo solo 70mila casi attivi. Ma servono misure per garantire la riapertura delle scuole: più autobus e lezioni al pomeriggio" Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) "A gennaio avremo solo 70mila casi attivi. Ma servono misure per garantire la riapertura delle scuole: più autobus e lezioni al pomeriggio"

HuffPostItalia : Lillo Petrolo: 'Ho preso il covid in modo banale, avevo abbassato la mascherina per respirare' - Zampaglion : RT @piersar62: Che Dio benedica quest'uomo, siamo salvi?????? Nessun #vaccino #Covid per i negazionisti. Io sono un #negazionista! https://t.… - Frances24657280 : RT @luisaauri: Io sono disgustata da quest'uomo, ormai Napoli è la sua ossessione, oggi a Roma e in altre città italiane assembramenti dapp… - disicaterina : RT @RadioSavana: Jair Bolsonaro su vaccino Covid: 'Non lo farò, è un mio diritto. In Brasile non sarà obbligatorio.' In Brasile regna la de… - Davide38296157 : RT @MyItaly3: @lunastorta13 @Mauro37373348 Per favore mi aiuteresti firmando e ritwittando la petizione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uomo Covid, Friuli Venezia Giulia: i dati nel dettaglio di domenica 29... TRIESTEALLNEWS Depurazione delle città, in arrivo 1,8 miliardi per la Sicilia

La Consulta degli Ordini degli Ingegneri plaude al piano di interventi siciliani del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione per superare le procedure di infrazione emesse dall’Unione Europ ...

Nel centenario della nascita di Michele Prisco, lo scrittore dell’eleganza raffinata

L’uomo come linguaggio dell’essere e mai delle circostanze ... Con il progetto “Stay at Home (coronavirus + emergency) Film Festival”, il Liceo “Pietro Giannone” di Caserta vince il Premio Nazionale ...

La Consulta degli Ordini degli Ingegneri plaude al piano di interventi siciliani del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione per superare le procedure di infrazione emesse dall’Unione Europ ...L’uomo come linguaggio dell’essere e mai delle circostanze ... Con il progetto “Stay at Home (coronavirus + emergency) Film Festival”, il Liceo “Pietro Giannone” di Caserta vince il Premio Nazionale ...