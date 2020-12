Covid | l’Ordine dei medici di Napoli contro De Luca | Basta denunce su Fb | se ha accuse da fare vada dal giudice

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Non ci sentiamo colpevoli ma affaticati. Questo è un momento in cui bisogna sostenere l’azione die infermieri dopo mesi di battagliaun nemico non sconfitto”. Lo ha dichiarato il presidente deldeidiSilvestro Scotti intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia Sulledi Deil presidente deldeinon ha dubbi: “Sentirsi anche coinvolti da pensieri, anche se riferiti a poche persone, non è piacevole. Se riguarda poche persone non vanno detti in diretta ma denunciati alle autorità competenti. Il medico è attivo H24 e davanti a queste parole si sente demotivato, oltre a doversi preoccupare di eventuali reazioni della popolazione”. Per quanto ...