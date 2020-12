Covid | l’Ema lancia l’allarme sull’idrossiclorochina | “Può indurre al suicidio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020): secondol’idrossiclorochina aumenta il rischio di suicidio L’idrossiclorochina, farmaco utilizzato come terapia anti-nelle prime fasi della pandemia, aumenta il rischio di suicidio nei pazienti che la assumono: è quanto rivelato dal comitato della sicurezza del, l’Agenzia europea del farmaco. Il comitato, infatti, ha raccomandato di aggiornare le informazioni sul prodotto per tutti i medicinali contenenti clorochina o idrossiclorochina a seguito di una revisione di tutti i dati disponibili che hanno confermato un collegamento tra l’uso di questi medicinali e il rischio di disturbi psichiatrici e comportamento suicidario. “La revisione – si legge in una nota – è stata avviata nel maggio 2020 dopo cheera stata informata dall’agenzia spagnola dei medicinali AEMPS di sei casi ...