Covid Italia, bollettino di oggi 30 novembre: 16.377 nuovi casi e 672 morti. Tasso di positività al 12,5% (Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus in Italia. Il bollettino di lunedì 30 novembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.377 nuovi contagi (ieri 20.648 ) e 672 morti (ieri 541). I tamponi effettuati... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus in. Ildi lunedì 30. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.377contagi (ieri 20.648 ) e 672(ieri 541). I tamponi effettuati...

Covid 19, 226 milioni di euro spesi dall'Ue per il farmaco Remdesivir sconsigliato dall'Oms. "L'Italia l'ha acquist… - Coronavirus in Italia, Galli: 'Il calo dei contagi è a rischio con le riaperture. La mascherina non sempre bast… - Covid, Iss: in 30 giorni 801mila casi e 12.900 morti in Italia - Covid_19 In Veneto Rt a 1,20 tra i più alti d'Italia. Il monito di Zaia 'se continua a salire cambiamo fascia'… - Covid Piemonte: 1.185 nuovi casi, pari al 9,6 % dei tamponi. Italia: 16.377 novi positivi, ma pochi tampo…

