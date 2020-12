Covid, Iss:”Il caldo diminuisce la possibilità di infettare” (Di lunedì 30 novembre 2020) Era già stato affermato prima della scorsa estate che il caldo avrebbe potuto far diminuire la circolazione dei virus e i conseguenti contagi. Oggi con lo studio reso noto dall’Iss (Istituto Superiore della Sanità) ne abbiamo la conferma. Sembra proprio che la capacità del Sars-Cov-2 di infettare sia sensibile all’aumento della temperatura ambientale: diminuisce col L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Era già stato affermato prima della scorsa estate che ilavrebbe potuto far diminuire la circolazione dei virus e i conseguenti contagi. Oggi con lo studio reso noto dall’Iss (Istituto Superiore della Sanità) ne abbiamo la conferma. Sembra proprio che la capacità del Sars-Cov-2 di infettare sia sensibile all’aumento della temperatura ambientale:col L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: in 30 giorni 801mila casi e 12.900 morti in Italia #istitutosuperioredisanità - Agenzia_Ansa : In 30 giorni i contagi da Sars-Cov-2 hanno superato quota 800 mila e i decessi sono stati 12.900. Questi i dati del… - SkyTG24 : Covid, Iss: in 30 giorni 22.712 contagi tra operatori sanitari. Età mediana 48 anni. DATI - zazoomblog : Covid Iss:”Il caldo diminuisce la possibilità di infettare” - #Covid #Iss:”Il #caldo #diminuisce - StefaniaFalone : RT @Virus1979C: Covid, Brusaferro (Iss): epidemia durerà ancora per un anno e mezzo -