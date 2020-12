Covid, Iss: in 30 giorni 22.712 contagi tra operatori sanitari. Età mediana 48 anni. DATI (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo i DATI della Sorveglianza integrata Covid-19, pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e aggiornati al 29 novembre, sono stati 800.953 i casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati negli ultimi 30 giorni in Italia. Nello stesso arco di tempo, sono stati 12.904 i deceduti e 304.531 i guariti. È di 48 anni l'età mediana dei casi nell’ultimo mese Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo idella Sorveglianza integrata-19, pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e aggiornati al 29 novembre, sono stati 800.953 i casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati negli ultimi 30in Italia. Nello stesso arco di tempo, sono stati 12.904 i deceduti e 304.531 i guariti. È di 48l'etàdei casi nell’ultimo mese

