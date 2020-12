Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di lunedì 30 novembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 30 novembre, che sale di 1.929 nuovi casi e 208 decessi. Coronavirus in Lombardia, 1.929 nuovi casi e 208 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 30 novembre, che sale di 1.929 nuovi casi e 208 decessi. Coronavirus in, 1.929 nuovi casi e 208 morti in più su Notizie.it.

