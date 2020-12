Covid, il bollettino di oggi: 16.377 nuovi casi e 672 morti, lieve calo delle intensive (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid bollettino 30 novembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. oggi sono 20.648 i nuovi casi di coronavirus e 541 i morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 130.524, la percentuale di positivi è del 15,8%, in crescita di quattro punti rispetto a ieri. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza in Italia sale a 54.904. In terapia intensiva ci sono 9 persone in meno rispetto a ieri, 3.744 in tutto. (segue dopo la foto) In Puglia oltre 1.100 nuovi casi e 30 morti: eseguiti solo 4.151 tamponi, il 26,5% è positivo Sono 1.101 i nuovi casi positivi e 30 i morti oggi in Puglia. Il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020)30 novembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.sono 20.648 idi coronavirus e 541 i. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 130.524, la percentuale di positivi è del 15,8%, in crescita di quattro punti rispetto a ieri. Il totalevittime dall’inizio dell’emergenza in Italia sale a 54.904. In terapia intensiva ci sono 9 persone in meno rispetto a ieri, 3.744 in tutto. (segue dopo la foto) In Puglia oltre 1.100e 30: eseguiti solo 4.151 tamponi, il 26,5% è positivo Sono 1.101 ipositivi e 30 iin Puglia. Il ...

