“Covid-hotel” ad Arpaise, il sindaco Forni Rossi: “La struttura ospiterà 15 pazienti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArpaise (Bn) – Anche nel comune di Arpaise, guidato dal sindaco Vincenzo Forni Rossi, ci sarà un “Covid-hotel” all’interno della struttura dell’Asl presente sul territorio cittadino: lo ha annunciato il primo cittadino in un post sui social. Come si legge nel post, la struttura dell’Asl ospiterà massimo 15 pazienti positivi al Covid-19 con stintomi che non permettono trattamenti e cure presso le abitazioni, ma che non sono nemmeno così gravi da necessitare dell’ospedalizzazione. Il sindaco Forni Rossi tranquillizza la comunità, rimarcando che la zona sarà presidiata 24 ore su 24 da personale sanitario specializzato, che i servizi di gestione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Anche nel comune di, guidato dalVincenzo, ci sarà unall’interno delladell’Asl presente sul territorio cittadino: lo ha annunciato il primo cittadino in un post sui social. Come si legge nel post, ladell’Aslmassimo 15 pazienti positivi al Covid-19 con stintomi che non permettono trattamenti e cure presso le abitazioni, ma che non sono nemmeno così gravi da necessitare dell’ospedalizzazione. Iltranquillizza la comunità, rimarcando che la zona sarà presidiata 24 ore su 24 da personale sanitario specializzato, che i servizi di gestione ...

Strill_it : Covid hotel, 15 domande per 493 posti disponibili - GruppoIeC : Covid hotel. Calabria, finora sono 15 le domande pervenute per un totale di 493 posti disponibili -… - zazoomblog : “Covid-hotel” ad Arpaise il sindaco Forni Rossi: “La struttura ospiterà 15 pazienti” - #“Covid-hotel” #Arpaise… - elespaterlini1 : RT @marieta99044909: Tre cosucce che si sarebbero potute fare col MES: Covid hotel Organizzare il trasporto pubblico per affrontare la sec… -

Ultime Notizie dalla rete : “Covid hotel” HTTP/1.1 Server Too Busy