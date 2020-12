Covid, Gattuso: appello al buon senso e all’uso delle mascherine. De Luca lo ringrazia su Fb (Di lunedì 30 novembre 2020) “Desidero ringraziare Rino Gattuso ed esprimere apprezzamento per il suo appello ad osservare comportamenti rigorosi al termine di Napoli-Roma”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri l’allenatore del Napoli, al termine della partita vinta 4-0 contro la Roma, ha richiamato al “buon senso” e all’uso delle mascherine. “Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile e a vincere la battaglia contro il Covid difendendo la salute delle nostre comunità”, conclude De Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) “Desiderore Rinoed esprimere apprezzamento per il suoad osservare comportamenti rigorosi al termine di Napoli-Roma”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Ieri l’allenatore del Napoli, al termine della partita vinta 4-0 contro la Roma, ha richiamato al “” e. “Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile e a vincere la battaglia contro ildifendendo la salutenostre comunità”, conclude De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

