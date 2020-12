Covid, Federfarma: le farmacie non hanno il vaccino per la popolazione attiva (Di lunedì 30 novembre 2020) La penuria del medicinale è diffusa in tutta Italia “fatta eccezione per pochi esempi virtuosi come Lazio ed Emilia Romagna”. Federfarma chiede di rivedere le modalità di distribuzione dei vaccini. A campagna vaccinale inoltrata, le farmacie ancora non hanno ricevuto le dosi di vaccino antinfluenzale da destinare alla popolazione attiva. Questo è quanto denuncia Federfarma, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) La penuria del medicinale è diffusa in tutta Italia “fatta eccezione per pochi esempi virtuosi come Lazio ed Emilia Romagna”.chiede di rivedere le modalità di distribuzione dei vaccini. A campagna vaccinale inoltrata, leancora nonricevuto le dosi diantinfluenzale da destinare alla. Questo è quanto denuncia, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

