Covid, Fauci lancia l'allarme: "Rischiamo un'ondata dopo l'altra" (Di lunedì 30 novembre 2020) Si registrano miglioramenti per quanto riguarda la pandemia Covid-19, ma il virologo Fauci lancia l'allarme: possibili nuove ondate. L'Europa sta cercando di uscire dalla seconda ondata di Covid-19, e nonostante le dovute criticità la situazione sembrerebbe essere in continuo miglioramento. Ma se in Europa si registrano lenti miglioramenti, negli Usa la seconda ondata non sembrerebbe L'articolo proviene da Inews.it.

