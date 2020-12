Covid e Regioni: arriva strana proodta della “zona bianca” (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Nunziati l presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha avanzato una nuova proposta al governo per consentire “un Natale un po’ più libero all’economia e alla socialità”. L’idea del governatore ligure, lanciata a ‘Che Tempo Che Fa’, su Rai Tre, prevede l’introduzione di una nuova fascia di rischio in Italia, cioè la “zona bianca“. La “zona Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Nunziati l presidenteRegione Liguria Giovanni Toti ha avanzato una nuova proposta al governo per consentire “un Natale un po’ più libero all’economia e alla socialità”. L’idea del governatore ligure, lanciata a ‘Che Tempo Che Fa’, su Rai Tre, prevede l’introduzione di una nuova fascia di rischio in Italia, cioè labianca“. LaImpronta Unika.

Agenzia_Ansa : Il governatore Toti propone, dove è possibile, di creare anche un'area bianca, 'per consentire ulteriori libertà co… - Agenzia_Ansa : Il governo tratta con le Regioni sulle regole del nuovo Dpcm. A cominciare dalla data dello stop agli spostamenti p… - ilfoglio_it : Se l’Italia è indietro con il suo piano per i vaccini per il Covid è perché il governo e il suo commissario non han… - wallstreetita : RT @AlessandroGFuso: #tredicesime: a causa del #Covid quest'anno saranno più leggere per gli italiani (-3mld di euro). A dirlo è l’Ufficio… - AlessandroGFuso : #tredicesime: a causa del #Covid quest'anno saranno più leggere per gli italiani (-3mld di euro). A dirlo è l’Uffic… -