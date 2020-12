Covid, è morta Gabriella Colombo Damiani: presidente onoraria della Maison di gioielli, disegnò il bracciale “Shark” da 41 carati (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha lottato a lungo contro il Covid, ma alla fine non ce l’ha fatta. Imprenditrice e disegnatrice, Gabriella Colombo Damiani è morta domenica 29 novembre a causa del virus a 86 anni. Insieme al marito Damiano Damiani, è stata il volto e cuore dell’azienda di gioielleria di Valenza (Alessandria) che la famiglia gestisce dalla fondazione nel 1924 e della quale era attualmente presidente onoraria. A dare notizia della morte, è stato il Gruppo con una nota. “Il suo contributo è stato fondamentale nella creazione e nella gestione della rete commerciale in cui ha introdotto la propria visione personale, creando con i clienti un rapporto basato su stima e fiducia”, si legge nel comunicato. Come seconda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha lottato a lungo contro il, ma alla fine non ce l’ha fatta. Imprenditrice e disegnatrice,domenica 29 novembre a causa del virus a 86 anni. Insieme al marito Damiano, è stata il volto e cuore dell’azienda di gioielleria di Valenza (Alessandria) che la famiglia gestisce dalla fondazione nel 1924 equale era attualmente. A dare notiziamorte, è stato il Gruppo con una nota. “Il suo contributo è stato fondamentale nella creazione e nella gestionerete commerciale in cui ha introdotto la propria visione personale, creando con i clienti un rapporto basato su stima e fiducia”, si legge nel comunicato. Come seconda ...

