Covid | dopo 6 giorni tornano a salire i ricoveri ordinari I DATI

(Di lunedì 30 novembre 2020) Daidel bollettino del ministero della Salute del 30 novembre emerge che i ricoverati con sintomi sono 33.187 (308). Continua invece a scendere il numero delle persone in terapia intensiva (3.744, -9) e quello dei soggetti in isolamento domiciliare (751.540, -7.599). I nuovi casi di coronavirus in 24 ore sono 16.377, a fronte di 130.524 tamponi e con la percentuale di positivi sui test effettuati pari al 12,5%