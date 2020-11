Covid, deceduto giovane avvocato napoletano di 37 anni (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto nell’avvocatura di Napoli. Federico Baffi, giovane avvocato di 37 anni, è deceduto a causa del Covid-19. La conferma che il terribile virus non prende di mira esclusivamente le persone anziane, ma può rappresentare un serio pericolo anche per i pazienti più giovani. Federico Baffi era figlio del noto avvocato Eugenio Baffi, deceduto due anni fa. A dare notizia della morte di Federico sono stati i numerosi colleghi, scioccati dalla dipartita del giovane collega: “L’Avvocatura napoletana, oltre la recente scomparsa di tanti Maestri, perde anche la gioventù nella quale aveva riposto speranza, perde l’entusiasmo della genialità, della preparazione e dell’eleganza delle nuove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto nell’avvocatura di Napoli. Federico Baffi,di 37, èa causa del-19. La conferma che il terribile virus non prende di mira esclusivamente le persone anziane, ma può rappresentare un serio pericolo anche per i pazienti più giovani. Federico Baffi era figlio del notoEugenio Baffi,duefa. A dare notizia della morte di Federico sono stati i numerosi colleghi, scioccati dalla dipartita delcollega: “L’Avvocatura napoletana, oltre la recente scomparsa di tanti Maestri, perde anche la gioventù nella quale aveva riposto speranza, perde l’entusiasmo della genialità, della preparazione e dell’eleganza delle nuove ...

