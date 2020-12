Covid, controlli nel weekend: anche “negazionisti” tra i 36 sanzionati (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Figurano anche “irriducibili negazionisti” tra i destinatari delle 36 sanzioni anti-Covid notificate nel weekend dalla Guardia di Finanza di Napoli che tra Napoli e provincia ha eseguito complessivamente 1159 controlli. Inoltre il 2° Nucleo di Napoli ha compiuto un controllo a tappeto nel Rione San Tommaso, sequestrando 260 euro in contanti e 6 apparecchi da gioco in un circolo privato. Infatti tali apparecchi non erano collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Così si è deciso di denunciare il gestore del circolo, mentre il Prefetto ha deciso di chiudere il locale per i prossimi cinque giorni. Nel quartiere di Gianturco, in un locale gestito da cittadini cinesi, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 7.800 materiali tra scarpe ortopediche ed anti-infortunistiche. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Figurano“irriducibili negazionisti” tra i destinatari delle 36 sanzioni anti-notificate neldalla Guardia di Finanza di Napoli che tra Napoli e provincia ha eseguito complessivamente 1159. Inoltre il 2° Nucleo di Napoli ha compiuto un controllo a tappeto nel Rione San Tommaso, sequestrando 260 euro in contanti e 6 apparecchi da gioco in un circolo privato. Infatti tali apparecchi non erano collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Così si è deciso di denunciare il gestore del circolo, mentre il Prefetto ha deciso di chiudere il locale per i prossimi cinque giorni. Nel quartiere di Gianturco, in un locale gestito da cittadini cinesi, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 7.800 materiali tra scarpe ortopediche ed anti-infortunistiche. ...

RetweetPalermo : RT @ComunePalermo: #PoliziaMunicipalePA - Covid 19 e controlli movida in piazza Monte di Pietà - ComunePalermo : #PoliziaMunicipalePA - Covid 19 e controlli movida in piazza Monte di Pietà - CasilinaNews : Bilancio dei controlli a Civitavecchia #Civitavecchia #distanziamento #controlli - LiveSicilia : Catania, controlli e sanzioni anti-Covid da parte dei vigili - lucadisarra : RT @QSanit: “Per paura del #Covid troppe visite, controlli e #vaccini per i bambini sono stati saltati, ma è un errore molto grave”. Interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli HTTP/1.1 Server Too Busy