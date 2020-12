Covid, arriva il Bonus di Natale: a chi spetta l’indennità di 1000 euro (Di lunedì 30 novembre 2020) A far fronte all’emergenza da Covid-19, arriva anche il Bonus di Natale: a chi spetta l’indennità di 1000 euro? Scopriamolo subito! Diverse sono state le iniziative che in questi ultimi tempi il Governo ha preso per far fronte all’emergenza diffusa sul nostro territorio in merito alla Sars-CoV-2. Bonus di NataleUn’emergenza che ormai non è più solo sanitaria, ma al contrario sta coinvolgendo l’assetto economico del nostro paese in modo violento, costringendo gli operatori commerciali a fare scelte drastiche. Abbiamo assistito alla divisione dell’Italia in tre zone secondo il rischio epidemiologico: la zona rossa, la zona arancione e la zona gialla. Diverse sono le misure varate dal Governo al fine ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 30 novembre 2020) A far fronte all’emergenza da-19,anche ildi: a chidi? Scopriamolo subito! Diverse sono state le iniziative che in questi ultimi tempi il Governo ha preso per far fronte all’emergenza diffusa sul nostro territorio in merito alla Sars-CoV-2.diUn’emergenza che ormai non è più solo sanitaria, ma al contrario sta coinvolgendo l’assetto economico del nostro paese in modo violento, costringendo gli operatori commerciali a fare scelte drastiche. Abbiamo assistito alla divisione dell’Italia in tre zone secondo il rischio epidemiologico: la zona rossa, la zona arancione e la zona gialla. Diverse sono le misure varate dal Governo al fine ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Covid a Wuhan? "Arriva con i surgelati" Adnkronos Covid in Umbria, Miur e Wired.it: scuole col più alto tasso di contagiati. Regione: "Casi raddoppiati in sette giorni". Chiusa elementare

Sono le scuole umbre quelle a più alta incidenza di contagio in rapporto alla popolazione. La nostra regione è in cima alla ...

Perché agli esseri umani piace poco la luce del sole

Siamo una specie indoor, ancora di più in questa fase. Ma ci farebbe star meglio portare la natura nelle nostre case ...

