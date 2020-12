Covid-19, il bollettino del 30 novembre: oltre 16mila casi con 130mila tamponi. 672 i morti (Di lunedì 30 novembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute registra 16.377 nuovi contagi a fronte di 130.524 tamponi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildel ministero della Salute registra 16.377 nuovi contagi a fronte di 130.524. L'articolo .

SkyTG24 : ?? #Coronavirus in Italia, #Galli: 'Il calo dei contagi è a rischio con le riaperture. La mascherina non sempre bast… - SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - Muninchedda : RT @LaStampa: Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1185 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemo… - MarcG_69 : RT @orizzontescuola: Covid-19, il bollettino del 30 novembre: oltre 16mila casi con 130mila tamponi. 672 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino HTTP/1.1 Server Too Busy