Covid | 16 377 nuovi casi e 672 morti | il bollettino del 30 novembre

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 30, contagi, guariti Ultime 24 ore: 16.377 Decessi: 672 Tamponi effettuati: 130.524 Guariti: 23.004 Ricoveri in ospedale: 308 Ricoveri in terapia intensiva: -9 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 788.471totali: 1.601.554 Decessi: 55.576 Guariti: 757.507 Ricoverati in terapia intensiva: 3.744 Ricoverati in ospedale: 33.187 In isolamento domiciliare: 751.540 Secondo ildi oggi, lunedì 30, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.377 i, contro i 20.648 di ieri, con 130.524 tamponi (ieri erano stati 176.934) e 672 ...