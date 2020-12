Cos’è la tassa patrimoniale e perché ne parlano tutti (Di lunedì 30 novembre 2020) (foto: Getty Images)Alla commissione Bilancio della Camera dei deputati sono stati presentati migliaia di emendamenti alla legge di bilancio. Tra essi, oltre a quello per richiedere dati aperti sulla diffusione in Italia del Covid-19, un emendamento che sta facendo molto discutere nella maggioranza di governo Conte bis è quello presentato da un gruppo di deputati di Liberi e uguali e del Partito democratico per chiedere I’introduzione di una tassa patrimoniale al posto di Imu e imposta di bollo su conti correnti e deposito titoli. I primi firmatari del provvedimento legislativo sono Nicola Fratoianni, della componente di Sinistra Italiana all’interno di Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. La proposta della sinistra, tuttavia, si sta scontrando sia con l’ostilità sia degli alleati della maggioranza che dell’opposizione del centrodestra. In un ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) (foto: Getty Images)Alla commissione Bilancio della Camera dei deputati sono stati presentati migliaia di emendamenti alla legge di bilancio. Tra essi, oltre a quello per richiedere dati aperti sulla diffusione in Italia del Covid-19, un emendamento che sta facendo molto discutere nella maggioranza di governo Conte bis è quello presentato da un gruppo di deputati di Liberi e uguali e del Partito democratico per chiedere I’introduzione di unaal posto di Imu e imposta di bollo su conti correnti e deposito titoli. I primi firmatari del provvedimento legislativo sono Nicola Fratoianni, della componente di Sinistra Italiana all’interno di Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. La proposta della sinistra, tuttavia, si sta scontrando sia con l’ostilità sia degli alleati della maggioranza che dell’opposizione del centrodestra. In un ...

