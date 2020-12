Cosa vuol dire Mafia? Dialogo con Marisa Manzini, procuratore aggiunto di Cosenza (Di lunedì 30 novembre 2020) La Regione Calabria ha 1.915.516 di abitanti su un territorio di 15.221 km² che porta la densità a 125 abitanti per chilometro quadrato. Quattro province, una città metropolitana e 404 Comuni. Eppure, una Regione con poco meno di due milioni di abitanti sembra essere assolutamente fuori controllo, concreta periferia istituzionale, preda della criminalità organizzata più potente d’Europa e del mondo: la ’Ndrangheta. Nell’aprile del 2006 è stata sciolta l’ASL numero 9 di Locri. Nell’aprile del 2008, quella di Reggio Calabria. Nel dicembre del 2010 viene sciolta l’ASL di Vibo Valentia. Ancora, nel 2019 vengono sciolte per infiltrazione mafiosa l’ASP di Reggio Calabria – nel mese di marzo – e quella di Catanzaro – a settembre. In questi giorni il dibattito nazionale ha visto l’affannosa ricerca di un nuovo Commissario per la Sanità in Calabria, dopo dieci anni di gestione commissariale, ... Leggi su leurispes (Di lunedì 30 novembre 2020) La Regione Calabria ha 1.915.516 di abitanti su un territorio di 15.221 km² che porta la densità a 125 abitanti per chilometro quadrato. Quattro province, una città metropolitana e 404 Comuni. Eppure, una Regione con poco meno di due milioni di abitanti sembra essere assolutamente fuori controllo, concreta periferia istituzionale, preda della criminalità organizzata più potente d’Europa e del mondo: la ’Ndrangheta. Nell’aprile del 2006 è stata sciolta l’ASL numero 9 di Locri. Nell’aprile del 2008, quella di Reggio Calabria. Nel dicembre del 2010 viene sciolta l’ASL di Vibo Valentia. Ancora, nel 2019 vengono sciolte per infiltrazione mafiosa l’ASP di Reggio Calabria – nel mese di marzo – e quella di Catanzaro – a settembre. In questi giorni il dibattito nazionale ha visto l’affannosa ricerca di un nuovo Commissario per la Sanità in Calabria, dopo dieci anni di gestione commissariale, ...

borghi_claudio : Ho approfondito: la roba dei 500 MILIARDI gestiti dall'imprenditore di Palmi ha fatto il giro di tutti i giornali.… - borghi_claudio : Cosa mi è toccato... ho acceso la TV e ho visto LAPO che diceva che da adesso vuol donare in beneficenza il 70% DEL… - CarloCalenda : La sinistra unita vince. Cosa vuol dire Yoda? Per cosa vince, per fare quale politica? Finché non avremo chiaro que… - AldoPiddiu : @pitto @MistressELW @Nemomnis @ricpuglisi @zanchettin83 @GiacomoGorini @RobertoBurioni Ci è rimasta male poverina.… - thejrvojces_ : -ascoltarle, neanche accettarle. Attaccare e ferire altre persone, per cosa? Cosa ve ne torna? Ma poi non vi sentit… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa vuol HTTP/1.1 Server Too Busy