Cosa si può fare e cosa no a Natale 2020: le nuove disposizioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Natale 2020. A inizio dicembre verrà licenziato un nuovo Dpcm da parte del governo: conterrà le disposizioni che gli italiani dovranno osservare durante le festività. A differenza di quanto si pensava solo qualche settimana fa, non dovrebbe arrivare nessun allentamento alle restrizioni attualmente in vigore. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: piste sci, un italiano su due contrario all'apertura Natale 2020: un po' di "respiro" per i negozi Nessun allentamento in vista, alla fine, sembra essere passata la linea dura. Il prossimo Dpcm, che verrà licenziato dal governo a inizio dicembre, infatti, dovrebbe confermare le restrizioni attualmente in vigore a quanto riferiscono le ultime indiscrezioni. Nello specifico, solo qualche giorno di "respiro" per i ...

