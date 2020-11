Cosa c’è nel nuovo decreto ristori (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo ha approvato un nuovo provvedimento, il quarto, a sostegno delle imprese e dei lavoratoti in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus Leggi su ilpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo ha approvato unprovvedimento, il quarto, a sostegno delle imprese e dei lavoratoti in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus

borghi_claudio : COSA COSA COSA??? Domani Italia VOTI COSA? Un voto senza un voto del Parlamento??? Ma voi siete PAZZI. Finirete die… - matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco che cosa cambi fra la messa di Natale delle dieci e quella di mezzanotte, come se si preparas… - AntoVitiello : #Donnarumma a Dazn: 'Se voglio continuare al #Milan? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c'è probl… - valentinacara9 : RT @borghi_claudio: COSA COSA COSA??? Domani Italia VOTI COSA? Un voto senza un voto del Parlamento??? Ma voi siete PAZZI. Finirete dietro… - carlottasiani1 : C’è la patrimoniale.. cosa importa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è RedHill Biopharma amplia la capacità di produzione negli Stati Uniti di opaganib per il COVID-19 Fortune Italia