Coronavirus, varato il decreto 'Ristori quater': in arrivo altri 8 miliardi di aiuti alle attività e ai lavoratori colpiti dalla crisi (Di lunedì 30 novembre 2020) Il testo del provvedimento, volto ad aiutare gli operatori economici duramente provati dagli effetti della pandemia da covid-19, dovrebbe andare in Gazzetta ufficiale entro stasera ed entrerà in ... Leggi su sanremonews (Di lunedì 30 novembre 2020) Il testo del provvedimento, volto ad aiutare gli operatori economici duramente provati dagli effetti della pandemia da covid-19, dovrebbe andare in Gazzetta ufficiale entro stasera ed entrerà in ...

RASInnovazione : +++ DECRETO RISTORI QUATER+++ Il consiglio dei ministri ha varato il decreto contenente le misure e i sostegni atti… - angelicabaires : RT @francescatotolo: Nonostante la #Svezia non abbia mai rinchiuso i cittadini in #lockdown e abbia varato solo misure non coercitive, il t… - achene_paolo : RT @francescatotolo: Nonostante la #Svezia non abbia mai rinchiuso i cittadini in #lockdown e abbia varato solo misure non coercitive, il t… - nori_ricardo : RT @francescatotolo: Nonostante la #Svezia non abbia mai rinchiuso i cittadini in #lockdown e abbia varato solo misure non coercitive, il t… - avvmacellaro : RT @francescatotolo: Nonostante la #Svezia non abbia mai rinchiuso i cittadini in #lockdown e abbia varato solo misure non coercitive, il t… -