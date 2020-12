Coronavirus, Papa Francesco non sarà in piazza di Spagna per la festa dell’Immacolata (Di lunedì 30 novembre 2020) L’emergenza Coronavirus fa saltare il tradizionale omaggio di Papa Francesco alla Madonna in piazza di Spagna. Ad annunciarlo è Matteo Bruni, il portavoce del Vaticano: “Il Santo Padre Francesco compirà un atto di devozione in privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo“. La scelta è naturalmente legata alla situazione di emergenza sanitaria, per evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti. Leggi anche: Vaccino Covid, Moderna chiede l’autorizzazione: ‘Efficace al 100% nei casi gravi’ sarà la prima volta, dal 1953, che il Papa non si recherà in piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) L’emergenzafa saltare il tradizionale omaggio dialla Madonna indi. Ad annunciarlo è Matteo Bruni, il portavoce del Vaticano: “Il Santo Padrecompirà un atto di devozione in privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo“. La scelta è naturalmente legata alla situazione di emergenza sanitaria, per evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti. Leggi anche: Vaccino Covid, Moderna chiede l’autorizzazione: ‘Efficace al 100% nei casi gravi’la prima volta, dal 1953, che ilnon si recherà indiper il tradizionale Atto di venerazione. I ...

