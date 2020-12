Coronavirus: nuovi dati vaccino Moderna, efficacia 94% ma 100% contro Covid grave (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Sono molto promettenti i dati che arrivano dall'analisi di efficacia dello studio Cove di fase 3 sul candidato vaccino anti-Coronavirus sviluppato da Moderna, che ha coinvolto 30.000 volontari, fra cui 196 casi di Covid-19, di cui 30 gravi. L'efficacia del vaccino 'a stelle e strisce' "è risultata del 94,1%", fa sapere Moderna confermando così i risultati dell'analisi ad interim, mentre se si considerano le forme di Covid grave "è del 100%". Il vaccino mRna-1273 "continua ad essere generalmente ben tollerato", precisa ancora l'azienda: "Ad oggi non sono stati identificati seri problemi di sicurezza". Lo studio Cove ha superato i 2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Sono molto promettenti iche arrivano dall'analisi didello studio Cove di fase 3 sul candidatoanti-sviluppato da, che ha coinvolto 30.000 volontari, fra cui 196 casi di-19, di cui 30 gravi. L'del'a stelle e strisce' "è risultata del 94,1%", fa sapereconfermando così i risultati dell'analisi ad interim, mentre se si considerano le forme di"è del". IlmRna-1273 "continua ad essere generalmente ben tollerato", precisa ancora l'azienda: "Ad oggi non sono stati identificati seri problemi di sicurezza". Lo studio Cove ha superato i 2 ...

