Coronavirus, non solo il vaccino. Rappuoli: “Servono due cose per controllarlo meglio” (Di lunedì 30 novembre 2020) Parola a Rino Rappuoli.Il direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali a Toscana Life Sciences, intervenuto in una conferenza stampa organizzata da Unicoop Firenze, è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus. "Il vaccino e gli anticorpi monoclonali sono due cose che sono complementari: ci vogliono tutte e due, e solo se le abbiamo tutte e due riusciremo a controllare un po' meglio questa pandemia", sono state le sue parole.Con il vaccino si sarà protetti "a cominciare da circa 45 giorni" dalla prima delle due dosi previste. "La protezione dovrebbe durare per anni - ha proseguito Rappuoli -. L'anticorpo invece si dà oggi, e cinque minuti dopo la gente è protetta: la protezione però non dura anni, ma dura ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Parola a Rino.Il direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali a Toscana Life Sciences, intervenuto in una conferenza stampa organizzata da Unicoop Firenze, è tornato a parlare dell'emergenza. "Ile gli anticorpi monoclonali sono dueche sono complementari: ci vogliono tutte e due, ese le abbiamo tutte e due riusciremo a controllare un po' meglio questa pandemia", sono state le sue parole.Con ilsi sarà protetti "a cominciare da circa 45 giorni" dalla prima delle due dosi previste. "La protezione dovrebbe durare per anni - ha proseguito-. L'anticorpo invece si dà oggi, e cinque minuti dopo la gente è protetta: la protezione però non dura anni, ma dura ...

