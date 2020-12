Coronavirus | news Galli a Sky Tg24 | Calo dei contagi a rischio con riaperture LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il direttore malattie infettive del Sacco: "Evitare luoghi affollati, non sempre basta la mascherina". L’esecutivo è al lavoro sulle misure che fisseranno le norme per le festività di fine anno: possibili alcuni allentamenti alle restrizioni, ma la linea resta quella del rigore. La proposta delle Regioni Alpine al governo: "Impianti sciistici aperti solo per gli ospiti degli alberghi e per chi ha la seconda casa". Ok al Ristori quater: altri 8 miliardi per attività e lavoratori in difficoltà a causa del Covid