Coronavirus, news. Bollettino del 30 novembre: 16.377 casi su 130.524 tamponi, 672 morti (Di martedì 1 dicembre 2020) Ancora in calo le terapie intensive (-9), ma tornano ad aumentare i ricoveri ordinari (+308). Ue: evitare le messe di Natale a rischio assembramenti. Governo al lavoro per il nuovo Dpcm, che dovrebbe valere anche per il periodo di feste. Le Regioni alpine: "Impianti sciistici aperti solo per gli ospiti degli alberghi e per chi ha la seconda casa". L'Eurogruppo approva la riforma del Mes: c'è anche il paracadute per le banche

