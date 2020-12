Coronavirus, netto calo dei nuovi contagi con 45mila tamponi in meno: +16.377. I morti sono 672 (Di lunedì 30 novembre 2020) Il bollettino del 30 novembre I nuovi contagi di Coronavirus registrati in tutta Italia da ieri sono 16.377, in netto calo rispetto alla rilevazione precedente quando erano stati 20.648,. Il totale arriva ora a 1.601.554 infezioni da quando l’emergenza è cominciata. Il numero di test effettuati nelle ultime 24 ore è di 130.524, numero assai inferiore rispetto ai 176.934 tamponi effettuati ieri e ai 225.940 di due giorni fa, confermando quanto accade nei fine settimana. Il totale complessivo di 21.954.099 test da febbraio per un totale di 12.986.634 casi testati. I decessi sono 672, mentre ieri le vittime erano state 541 e due giorni fa 686. Ci sono 3.744 persone in terapia intensiva, 9 in meno di ieri. Il numero ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Il bollettino del 30 novembre Idiregistrati in tutta Italia da ieri16.377, inrispetto alla rilevazione precedente quando erano stati 20.648,. Il totale arriva ora a 1.601.554 infezioni da quando l’emergenza è cominciata. Il numero di test effettuati nelle ultime 24 ore è di 130.524, numero assai inferiore rispetto ai 176.934effettuati ieri e ai 225.940 di due giorni fa, confermando quanto accade nei fine settimana. Il totale complessivo di 21.954.099 test da febbraio per un totale di 12.986.634 casi testati. I decessi672, mentre ieri le vittime erano state 541 e due giorni fa 686. Ci3.744 persone in terapia intensiva, 9 indi ieri. Il numero ...

BiribissiBlog : #Coronavirus I nuovi casi scendono sotto quota 20mila. È la prima volta dal 26/10. I #contagi nelle 24 ore sono 16.… - GazzettadiSiena : I dati di oggi in provincia di Siena - MaurChiur : #Coronavirus #Italia : sono terrorizzata dall’articolo del #ilsole24ore che dimostra come i tamponi sui nuovi casi… - ilriformista : Numeri in netto calo sul #Coronavirus: diminuiti anche i ricoverati (-385) e i malati in terapia intensiva (-20) - Queenatletica : Anche oggi si confermano le tendenze degli ultimi giorni: tutti i numeri in calo, e non di poco -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus netto HTTP/1.1 Server Too Busy