Coronavirus nel mondo | superati 62 milioni di casi

(Teleborsa) – Non si ferma la marcia della pandemia nel mondo.Sono oltre 62 milioni (62.246.665) i casi di Coronavirus registrati a livello globale e 1.452.430 i morti con gli Usa che restano il Paese più colpito (13.246.650 contagi e 266.063 decessi) seguiti da India e Brasile. È quanto emerge dai dati aggiornata dalla Johns Hopkins University. Intanto, nuovo picco di casi giornalieri di Coronavirus in Giappone. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie e riportati da 'NHK', sono stati 2.684 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 14 i morti. Il Robert Koch Institute segnala altri 14.611 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Germania, in discesa dai 21.695 del giorno precedente.

