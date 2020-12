Coronavirus nel Lazio, oggi il dato più basso di novembre. E Roma torna sotto i mille casi (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 1.589 i nuovi casi positivi di Coronavirus nel Lazio. 39 i decessi, 1.061 i guariti. Scende sotto all’8% il rapporto positivi/tamponi. «Si tratta del dato più basso del mese di novembre e per la prima volta Roma città scende al di sotto dei mille casi (947)», commenta Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità. «I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate», aggiunge D’Amato. Coronavirus nel Lazio: i dati dalle Asl del 30 novembre 2020 Nella Asl Roma 1 sono 406 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 1.589 i nuovipositivi dinel. 39 i decessi, 1.061 i guariti. Scendeall’8% il rapporto positivi/tamponi. «Si tratta delpiùdel mese die per la prima voltacittà scende al didei(947)», commenta Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità. «I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate», aggiunge D’Amato.nel: i dati dalle Asl del 302020 Nella Asl1 sono 406 inelle ultime 24h e si tratta di ...

