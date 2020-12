Coronavirus, maxi controlli nel fine settimana: fermate 570 persone, dieci quelle multate (Di lunedì 30 novembre 2020) fine settimana intenso per le forze dell'ordine della provincia di Perugia impegnate nei servizi di controllo sul rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 30 novembre 2020)intenso per le forze dell'ordine della provincia di Perugia impegnate nei servizi di controllo sul rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. ...

zazoomblog : Coronavirus maxi controlli nel fine settimana: fermate 570 persone dieci quelle multate - #Coronavirus #controlli… - QdSit : Riunione del Consiglio dei ministri: nel 2021 un esonero di parte delle tasse sospese. Maxi-moratoria fiscale, con… - pborghilivorno : #governo #coronavirus L'esercito della salvezza. Per il Recovery Fund regia a tre, 6 manager e una maxi task force… - Guidorizzi82 : - Notiziedi_it : Maradona morto, maxi assembramenti a Napoli; polemiche in tutta Italia: «Diego non fa gol al coronavirus» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus maxi HTTP/1.1 Server Too Busy