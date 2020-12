Coronavirus, l’Università Tor Vergata di Roma ha sviluppato un cerotto che può ridurre la diffusione del virus (Di lunedì 30 novembre 2020) Una cosa che accomuna tutti i governi del mondo nella lotta contro il Covid-19 è quella inerente alla prevenzione di ulteriori contagi, in attesa dei vaccini che possano mettere definitivamente la parola fine a questa pandemia. Purtroppo, però, non è affatto semplice poiché non tutti i cittadini sono ligi alle regole e spesso l’economia ne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Una cosa che accomuna tutti i governi del mondo nella lotta contro il Covid-19 è quella inerente alla prevenzione di ulteriori contagi, in attesa dei vaccini che possano mettere definitivamente la parola fine a questa pandemia. Purtroppo, però, non è affatto semplice poiché non tutti i cittadini sono ligi alle regole e spesso l’economia ne L'articolo

CorriereAlpi : Dalle 9 di sabato mattina in municipio Vo' 160 residenti sono chiamati a un nuovo prelievo del sangue, richiesto da… - nuova_venezia : Dalle 9 di sabato mattina in municipio Vo' 160 residenti sono chiamati a un nuovo prelievo del sangue, richiesto da… - tribuna_treviso : Dalle 9 di sabato mattina in municipio Vo' 160 residenti sono chiamati a un nuovo prelievo del sangue, richiesto da… - d_essere : l'errore.. l'università inglese avevano notato che le dosi erano ' altamente efficaci ', per non parlare del motiv… - CarriaggioM : RT @giuseppetrimarc: Finalmente una buona notizia! Crescita del 27,4% di immatricolazioni in un anno per l'Università di Messina. L’Univers… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Università HTTP/1.1 Server Too Busy