Coronavirus, lunedì 30 novembre: sono 1589 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl D'AMATO: OGGI SU 20 MILA TAMPONI NEL Lazio (-2.905) SI REGISTRANO 1.589 CASI POSITIVI (-404), 39 I DECESSI (+20) E +1.061 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI E' SOTTO 8%. E' il dato più basso del mese di novembre e per la prima volta Roma città scende al di sotto dei mille casi (947). I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate. Nella Asl Roma 1 sono 406 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei sono ricoveri. si registrano dieci decessi di 63, 64, 65, 76, 80, 84, 85, 86, 87 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 438 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto

