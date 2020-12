Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 30 novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo i 3203 casi e i 135 decessi di ieri quanti sono oggi i contagi di di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione: articolo in aggiornamento Abbiamo ancora moltissimo virus che circola” e “dopo i tanti sacrifici fatti e il risultato che si sta ottenendo, non vorremmo, a distanza di poche settimane, vedere ripetersi la situazione che abbiamo vissuto e trovarci a ricominciare da capo. Ed è fatale che ciò avvenga, se non si mantengono le necessarie precauzioni”. Lo ha detto, intervenendo durante la trasmissione Agorà su Rai 3, Massimo Galli, ordinario di Malattie Infettive alla Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, commentando le immagini degli assembramenti per lo shopping natalizio. “All’ospedale Sacco ora la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo i 3203 casi e i 135 decessi di ieri quanti sonoi contagi di diincon i dati deldella regione: articolo in aggiornamento Abbiamo ancora moltissimo virus che circola” e “dopo i tanti sacrifici fatti e il risultato che si sta ottenendo, non vorremmo, a distanza di poche settimane, vedere ripetersi la situazione che abbiamo vissuto e trovarci a ricominciare da capo. Ed è fatale che ciò avvenga, se non si mantengono le necessarie precauzioni”. Lo ha detto, intervenendo durante la trasmissione Agorà su Rai 3, Massimo Galli, ordinario di Malattie Infettive alla Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, commentando le immagini degli assembramenti per lo shopping natalizio. “All’ospedale Sacco ora la ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - sole24ore : Coronavirus, tamponi privati con prezzi senza controllo in Lombardia. Costi fino a 160-200 euro… - lucianoghelfi : #Coronavirus: ancora calo da weekend, nuovi casi 16.377 con 130mila tamponi, 672 decessi Dei nuovi casi 2.041 in… - lucarango88 : ??#Lombardia #30novembre #Covid_19 Casi Positivi +1.929 (407.791 +0,48%) Deceduti +208 (21.855 +0,96%) Guariti +8.9… -